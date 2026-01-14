Marc Berger ist frustriert. So frustriert, dass der Milchbauer am Montag von seinem Hof im Nordschwarzwald nach Stuttgart gefahren ist, um zu demonstrieren. 250 Landwirte in gut 100 Traktoren, sagt Berger, versammelten sich vor dem Landwirtschaftsministerium, um ihrem Ärger Luft zu machen.
Butterpreis„Unser größtes Problem ist der Preisverfall“
Lesezeit: 4 Min.
Butter ist so günstig wie fast nie. Landwirte wie Marc Berger kriegen deshalb weniger für den Liter Milch, als er sie bei der Produktion kostet – und protestieren vor dem Stuttgarter Agrarministerium. Was sagen die Discounter?
Von Tobias Bug und Michael Kläsgen, Stuttgart, München
Lesen Sie mehr zum Thema