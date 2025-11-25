Wie viele Menschen in Deutschland an Burn-out leiden, ist gar nicht so einfach festzustellen. Zwar gibt es Daten von Krankenkassen, die die Burn-out-bedingten Arbeitsunfähigkeitstage messen, aber die Daten sind ungenau, auch, weil das Burn-out-Syndrom oft in Kombination mit anderen Krankheiten auftritt. Robert Doerr, Chefarzt für psychosomatische Medizin an der Schön-Klinik im Berchtesgadener Land, erklärt, welche Symptome bei Burn-out typisch sind, wie der Begriff die Debatte über psychische Erkrankungen verändert hat und warum zu wenig Prävention betrieben wird.
Stress im JobWie erkenne ich, ob ich an einem Burn-out leide?
Lesezeit: 5 Min.
Der Psychiater und Psychotherapeut Robert Doerr erklärt, wann die Arbeit zu viel wird und welche Berufsgruppen besonders gefährdet sind.
Interview von Oliver Klasen
