Wie viele Menschen in Deutschland an Burn-out leiden, ist gar nicht so einfach festzustellen. Zwar gibt es Daten von Krankenkassen, die die Burn-out-bedingten Arbeitsunfähigkeitstage messen, aber die Daten sind ungenau, auch, weil das Burn-out-Syndrom oft in Kombination mit anderen Krankheiten auftritt. Robert Doerr, Chefarzt für psychosomatische Medizin an der Schön-Klinik im Berchtesgadener Land, erklärt, welche Symptome bei Burn-out typisch sind, wie der Begriff die Debatte über psychische Erkrankungen verändert hat und warum zu wenig Prävention betrieben wird.