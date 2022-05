Seit Jahresanfang ist Martin Weiss neuer Chef des Burda-Konzerns. Er will einen neuen Führungsstil einführen und einiges ändern, aber an den Zeitschriften festhalten - selbst wenn das Wachstum woanders stattfindet.

Interview von Caspar Busse

An der Wand hängt ein übergroßes Foto von Bastian Schweinsteiger, er hat die berühmte Wunde im Gesicht, den gerade gewonnenen WM-Pokal in der Hand und steigt mit Goldmedaille um den Hals im Maracanã-Stadion erschöpft eine Treppe hinunter. Martin Weiss, der neue Chef von Burda, mag das Foto. Selbst ist er Fan des Londoner Fußballvereins FC Fulham, dort hatte er viele Jahre eine Dauerkarte, gerade ist der Klub in die Premier League aufgestiegen. Weiss selbst ist auch aufgestiegen, zum Burda-Chef, und er ist dafür von London wieder zurück in seine Heimatstadt München gezogen.