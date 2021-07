Bundestagswahl:"Die Mittelschicht ist der Lastesel"

Stefan Bach ist Ökonom beim DIW und kennt sich aus in den Untiefen des deutschen Steuersystems.

Interview von Alexander Hagelüken

Stefan Bach, 57, beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Steuersystem in all seinen teils absurden Details. Der Ökonom des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) analysiert, was die Berechnungen des ZEW-Instituts zu den Wahlplänen der Parteien bedeuten - und welche Fragen sich für den Bürger stellen.