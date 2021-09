Europäische Union:Was die Bundestagswahl für die EU bedeutet

Stabilitätspakt, Mindestlohn, Klimaschutz: In Brüssel stehen viele wichtige Entscheidungen an. Wie sich Deutschland positioniert, hängt maßgeblich vom Ausgang der Koalitionsgespräche ab. Ein Überblick.

Von Björn Finke, Brüssel

Im Bundestagswahlkampf hat Europapolitik kaum eine Rolle gespielt. Umgekehrt schaut Brüssel gerade gespannt darauf, wer der nächste deutsche Kanzler wird - und in welcher Koalition. Es stehen viele bedeutende Entscheidungen an, und die Stimme des bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Mitgliedslandes hat Gewicht. Aber welche Positionen wird diese Stimme vertreten? Gerade in der Wirtschaftspolitik muss die EU in den kommenden Monaten einige Beschlüsse fassen, bei denen sich die Ansichten der vier möglichen deutschen Regierungsparteien klar unterscheiden. Ein Überblick über das, was kommt - und darüber, was die einzelnen Parteien wollen.