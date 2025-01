Fast wäre es unter die Räder gekommen, das „ERP-Wirtschaftsplangesetz“. Jenes Gesetz also, das Jahr für Jahr Geld aus dem Wiederaufbau-Programm der Nachkriegszeit locker macht, um aus dessen Vermögen mittelständische Unternehmen zu fördern. Doch dann passierte etwas, womit sich Union, SPD und Grüne wenige Wochen vor der Bundestagswahl naturgemäß schwertun: Sie einigten sich – „in guten und konstruktiven Gesprächen“, wie es nun aus den Fraktionen heißt. Geht doch.

Das ERP-Wirtschaftsplangesetz jedenfalls ist eines von acht Gesetzen, die nun diese Woche noch im Bundestag beschlossen werden sollen, ein Paket aus Geben und Nehmen. Regelungen zum Emissionshandel stecken darin, zu erneuerbaren Energien, aber auch zum Schornsteinfegerhandwerksgesetz. Oder eben zum ERP.

Schon im September 2024 hatte die Bundesregierung beschlossen, aus dem ERP-Sondervermögen in diesem Jahr insgesamt knapp 1,2 Milliarden Euro lockerzumachen. Mit diesem Geld wiederum sollen zinsgünstige Kredite und Beteiligungskapital für den Mittelstand finanziert werden, Gesamtvolumen: zwölf Milliarden Euro. Fehlte nun nur noch der Beschluss des Bundestages.

Auch die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes wäre um ein Haar durch den Rost gefallen, mit gefährlichen Konsequenzen. So soll zum Beispiel Solarstrom besser in den Strommarkt integriert werden – auch dadurch, dass die Förderung in Zeiten negativer Strompreise entfällt. Das soll verhindern, dass weiterer Sonnenstrom auch dann noch ins Netz eingespeist wird, wenn schon Ökostrom im Überfluss vorhanden ist. Das spart nicht nur Fördermittel, sondern beugt einer Überlastung der Stromnetze vor.

Mit „enormem Einsatz und Tempo und einem Kraftakt aller Beteiligten“

Auch die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung kann nun für neue Anlagen fortgeschrieben werden, über 2026 hinaus. Dabei handelt es sich um Kraftwerke, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen. Sie gelten als besonders effizient und lassen sich flexibel einsetzen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Dagegen war ein Gesetz, das den Aufbau einer Sicherheitsreserve an Kraftwerken voranbringen sollte, mit dem Ende der Ampelkoalition gescheitert. Es fand nicht mal den Weg ins rot-grüne Restkabinett.

Auch die Regeln für den Einbau sogenannter Smart-Meter werden mit dem Paket konkretisiert. Das sind digitale Zähler, die sowohl Einspeisung als auch Bezug von Strom genau dokumentieren und so Angebot und Nachfrage besser in Einklang bringen. Alles in allem sei die Einigung „eine gute Nachricht für die Energiewende“, sagt Kerstin Andreae, Chefin des Energieverbands BDEW. Mit „enormem Einsatz und Tempo und einem Kraftakt aller Beteiligten“ seien hier noch wichtige Gesetze auf den Weg gebracht worden. Neben Detailregelungen für Schornsteinfeger.

Diesen Kraftakt beschwören auch die Beteiligten selbst, schließlich streiten sie in Sachen Migrationspolitik gerade vor allem über die Stabilität von Brandmauern. „Wir setzen auf Fortschritt durch Kooperation und Dialog“, heißt es am Montag etwa bei den Grünen. „Gemeinsam mit allen demokratischen Kräften“ müsse man Lösungen suchen. Und auch SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz sieht in der Einigung den Beleg für eine funktionierende Mehrheit jenseits der AfD. „Man muss nur wollen“, sagt Hubertz.