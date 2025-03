Ausgerechnet ein SPD-Mann hatte kurzfristig ein Team von vier höchst unterschiedlichen Ökonomen zusammengestellt. Am Ende steht ein Multi-Milliarden-Schuldenpakt. Besonders ein Wissenschaftler wird nun kritisiert.

Von Caspar Busse und Markus Zydra

Der Mann, auf den alles zurückgeht, hält sich sehr im Hintergrund. Jakob von Weizsäcker – der SPD-Politiker stammt aus der bekannten Wissenschaftler- und Politikerfamilie – ist im kleinen Saarland als Minister für Finanzen und Wissenschaft zuständig. SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hatte ihn im April 2022 berufen. Davor hatte der Physiker und Volkswirt, der einst wissenschaftlicher Mitarbeiter von Hans-Werner Sinn an der Ludwig-Maximilians-Universität in München war, als eine Art Chefökonom von 2019 bis 2022 im Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz gearbeitet. Mit Staatsfinanzen und mit Politik kennt sich Weizsäcker, 55, also aus.