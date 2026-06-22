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HeizungsgesetzKritik von allen Seiten

Lesezeit: 2 Min.

Der Streit um die Heizungen in Deutschland geht weiter, auch mit dem neuen Gesetzentwurf.
Der Streit um die Heizungen in Deutschland geht weiter, auch mit dem neuen Gesetzentwurf. Fernando Gutierrez-Juarez/Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Bevor die Novelle des Heizungsgesetzes den Bundestag passieren kann, werden noch Experten dazu angehört. Doch die haben wenig Gutes über das Werk zu sagen. Und neuer Ärger zieht auf.

Von Michael Bauchmüller

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Lob ist am Montag rar im runden Saal E.200 des Berliner Paul-Löbe-Hauses. Dort, in einem Sitzungssaal des Bundestages, nehmen am Nachmittag Experten Stellung zu den Koalitionsplänen für ein neues Heizungsgesetz – das „Gebäudemodernisierungsgesetz“. Viele gute Haare, das lassen schon ihre Stellungnahmen erahnen, lassen sie nicht daran. Die einen finden es ungerecht, die anderen zu kompliziert, den einen geht es mit dem Klimaschutz zu weit, die anderen vermissen ihn. Und klar wird einmal mehr: Auf diesem Gesetz liegt kein Segen.

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