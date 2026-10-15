Nach 45 Jahren voller Arbeit darf Schluss sein. Das ist nur gerecht. So lassen sich die Argumente, die derzeit zur Verteidigung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren in die Debatte geworfen werden, zusammenfassen. Für sie sei die „Leistungsgerechtigkeit“ entscheidend, sagt etwa Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und eine der entschiedensten Fürsprecherinnen der Regelung. „Wer mit 16 oder 18 in den Beruf eingestiegen ist und sein Leben lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt hat, sollte auch weiter zwei Jahre früher und ohne Abschläge in Rente gehen können“, sagt sie. Kanzler Friedrich Merz (CDU) dagegen kritisiert die Regelung als ungerecht und möchte sie abschaffen. Zwischen Union und SPD tobt ein Streit mit Sprengkraft für die Koalition. Der DGB hat eine Kampagne für die Frührente gestartet. „Hart verdient. 45 Beitragsjahre sind genug!“, heißt es da auf roten Großplakaten.