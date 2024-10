Der Bundesfinanzminister will inflationsbedingte Steuererhöhungen verhindern – und Familien stärker entlasten als nötig. Nun wird klar, was das wirklich kosten wird.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Die Titel klingen nicht nach einer besonders aufregenden politischen Materie. Trotzdem haben der „Sechste Steuerprogressionsbericht“ und der „15. Existenzminimumbericht“ das Potenzial, einen Dauerkonflikt innerhalb der Bundesregierung neu zu entfachen. Am Montag hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) besagte Berichte in die Ressortabstimmung gegeben. Beide liegen der SZ vor, und das Zahlenwerk, das sich darin verbirgt, steht in direktem Zusammenhang zu den Anpassungen im Einkommensteuerrecht, die Lindner schon lange durchsetzen will – trotz Gegenwehr bei seinen Koalitionspartnern.