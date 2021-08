Mittelfeldspieler Paul Breitner von Eintracht Braunschweig in den 1970er-Jahren in einem Trikot mit dem Logo von Jägermeister, heute ist Sponsoring ein Millionengeschäft.

Diese Frage ist zum Start der Bundesliga-Saison in der Pandemie aktueller denn je. Die Funktionäre machen zu viele Fehler - die wirtschaftliche Basis des Fußballs ist in Gefahr.

Essay von Caspar Busse

22 Spieler, zwei Tore, ein Ball - die besondere Faszination des Fußballs liegt in der Einfachheit des Spiels. Etwa jeder Zweite in Deutschland interessiert sich laut Umfragen für Fußball, es ist die Sportart mit der größten Aufmerksamkeit - und es ist ein großes Geschäft. Und jetzt geht es wieder los: Die erste Runde im DFB-Pokal wird an diesem Wochenende ausgespielt. In wenigen Tagen startet auch die erste Fußball-Bundesliga in ihre 59. Saison. Die Anhänger freuen sich auf den Ligastart. Überall werden wieder Fans in den Stadien sein, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt. Geht es nach den Verantwortlichen, soll nun im Fußball wieder weitgehende Normalität einkehren nach den beiden vergangenen Spielzeiten, die sehr durch die Corona-Pandemie geprägt waren.