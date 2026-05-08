Andreas Mundt hat schon viel erlebt. Seit 1999 arbeitet der Jurist für das Bundeskartellamt, seit Ende 2009 ist er bereits Präsident der Behörde mit Sitz in Bonn. Selten aber war es so turbulent wie im Moment. Die Wettbewerbsbehörde mit 400 Mitarbeitenden gehört formal zum Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums. Sie soll sich um die seit dem Iran-Krieg sprunghaft steigenden Preise für Benzin und Diesel kümmern, auch wenn die Notierungen gerade auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen sind. In diesem August wird Mundt 66 Jahre alt, seine Amtszeit endet damit bald.