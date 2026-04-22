Es ist nicht wirklich ungewöhnlich, wenn Politiker irgendwann in die meistens lukrativere Privatwirtschaft wechseln. Ex-Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Beispiel heuerte bei einer Beratungsfirma an, Andreas Scheuer (CSU), ebenfalls mal Verkehrsminister, gründete selbst eine solche Firma. Und der FDP-Mann und Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner wurde stellvertretender Vorstandsvorsitzender beim Autohändler Autoland AG und kümmert sich dort nun um Vertrieb und Marketing. Da raus, da gleich wieder rein: „Drehtür-Effekt“ nennt man solche Berufswechsel, die – je nach Branche, Job und Tür – durchaus auch mal den schalen Beigeschmack von Interessenkonflikten haben können.
RüstungsindustrieErst Kanzleramt, dann Kamikaze-Drohnen
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Eine gut vernetzte Juristin wechselt aus der Regierungszentrale zum Rüstungs-Start-up Stark Defence. Was nach einer ganz normalen Personalie aussieht, wirft einige brisante Fragen auf.
Von Thomas Fromm und Georg Ismar, Berlin, München
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