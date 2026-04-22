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RüstungsindustrieErst Kanzleramt, dann Kamikaze-Drohnen

Lesezeit: 4 Min.

So sehen sie aus, die Kampfdrohnen des Berliner Herstellers Stark Defence. Im Bild: Das Modell Virtus . Im Fachjargon werden diese Waffen auch „Loitering Munition“ (lauernde Munition) genannt.
So sehen sie aus, die Kampfdrohnen des Berliner Herstellers Stark Defence. Im Bild: Das Modell Virtus. Im Fachjargon werden diese Waffen auch „Loitering Munition“ (lauernde Munition) genannt. Kay Nietfeld/dpa

Eine gut vernetzte Juristin wechselt aus der Regierungszentrale zum Rüstungs-Start-up Stark Defence. Was nach einer ganz normalen Personalie aussieht, wirft einige brisante Fragen auf.

Von Thomas Fromm und Georg Ismar, Berlin, München

Es ist nicht wirklich ungewöhnlich, wenn Politiker irgendwann in die meistens lukrativere Privatwirtschaft wechseln. Ex-Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Beispiel heuerte bei einer Beratungsfirma an, Andreas Scheuer (CSU), ebenfalls mal Verkehrsminister, gründete selbst eine solche Firma. Und der FDP-Mann und Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner wurde stellvertretender Vorstandsvorsitzender beim Autohändler Autoland AG und kümmert sich dort nun um Vertrieb und Marketing. Da raus, da gleich wieder rein: „Drehtür-Effekt“ nennt man solche Berufswechsel, die – je nach Branche, Job und Tür – durchaus auch mal den schalen Beigeschmack von Interessenkonflikten haben können.

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