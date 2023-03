Kommentar von Henrike Roßbach

Am Mittwoch hätte es so weit sein sollen: Das Kabinett hätte die Eckpunkte des Haushalts 2024 beschlossen, danach hätten FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner und sein Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer verkündet: Seht her, wir haben es mal wieder geschafft.