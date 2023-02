Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck streiten, welchem Ziel die Ampelkoalition Vorrang einräumen sollte. Eine neue Studie zeigt nun: Es geht beides - wenn man denn will.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Vielleicht, so könnte man vermuten, wäre es besser gewesen, wenn Christian Lindner und Robert Habeck ihren Schriftverkehr in der vorvergangenen Woche einfach gelöscht hätten, statt ihn zu veröffentlichen. Zumindest wäre der Bundesregierung dann ein handfester Streit ihrer beiden wichtigsten Minister erspart geblieben, ob die Koalition in den kommenden Jahren nun einer soliden Haushalts- oder doch lieber einer entschlossenen Klimaschutzpolitik Vorrang einräumen soll.