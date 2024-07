Bundesbank:Die lukrativen Jobs der Ex-Bundesbanker

Von Stephan Radomsky, Meike Schreiber, Markus Zydra, Frankfurt

Wer es in den Vorstand der Bundesbank geschafft hat, dem ist die Anerkennung sicher. Kaum eine Institution im Land steht so sehr für Seriosität und Unabhängigkeit wie die nationale Notenbank mit Sitz in Frankfurt. Und neben dem Prestige winken noch rund 300 000 Euro Verdienst im Jahr – mehr als jeder Bundesminister mit Abgeordnetenmandat verdient – plus Anspruch auf einen Dienstwagen mit Fahrer sowie freies Geleit in die Topetagen von Geschäftsbanken und anderen Zentralbanken. Lange Zeit hatte man aus dem Dienstzimmer eines Bundesbankvorstands obendrein noch einen wunderbaren Blick auf die Frankfurter City oder hinüber in den Taunus – zumindest, bevor die Bundesbank ihre Zentrale kernsanieren ließ und die Belegschaft vorübergehend umziehen musste.