Man kann sicherlich fantasievoll darüber sinnieren, was Männer von Frauen unterscheidet – aber eines lässt sich mit harten Zahlen nachweisen: der Unterschied beim Gehalt. Diese Kluft wird gemeinhin als „Gender Pay Gap“ bezeichnet, sie liegt bei etwa sechs Prozent, bezogen auf vergleichbare Jobs. Stellt man die Tatsache in Rechnung, dass Frauen häufiger als Männer in Branchen mit niedrigem Lohn arbeiten, dann liegt der Abstand sogar bei 16 Prozent.