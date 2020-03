Dem deutschen Staat für zehn Jahre Geld zu leihen, kostet Anleger inzwischen so viel wie noch nie: Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen ist wegen Coronavirus-Sorgen auf ein Rekordtief von zeitweise minus 0,746 Prozent gefallen. Aus den USA gab es eine ähnliche Meldung: Dort ist die Rendite zwar noch positiv, sie fiel bei zehnjährigen US-Staatsanleihen am Freitag aber zum ersten Mal unter 0,8 Prozent. Was technisch klingt, zeigt deutlich wie nervös viele Finanzmärkte inzwischen sind. Beide Staatsanleihen gelten an den Börsen als sicheres Investment in diesen unruhigen Coronavirus-Wochen. Die Nachfrage nach diesen Anleihen, über die Regierungen Kredite aufnehmen, steigt enorm. Als Effekt sinkt die Rendite.

Und diese Zahlen zeigen auch: Die Furcht der Investoren nimmt zu, dass aus der Verunsicherung eine globale Wirtschaftskrise erwachsen könnte. Aus Sorge um die Konjunktur verlor auch der deutsche Leitindex Dax am Freitag an Wert: bis zum späten Nachmittag um fast 3,1 Prozent. Dabei hatte das Statistische Bundesamt am Freitagmorgen noch überraschend gute Nachrichten verkündet, die die Kurse hätten steigen lassen können: Die deutsche Industrie hat im Januar das größte Auftragsplus seit fünfeinhalb Jahren geschafft.

Die Bestellungen legten um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. "Das ist der stärkste Anstieg seit Juli 2014", teilte das Statistische Bundesamt mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen nur mit einem Wachstum von 1,4 Prozent gerechnet, nachdem es im Vormonat noch einen Rückgang von 2,1 Prozent gegeben hatte. "Der Anstieg ist insbesondere im Luft- und Raumfahrzeugbau und im Maschinenbau auf Großaufträge zurückzuführen", hieß es. Aber auch ohne Berücksichtigung von Großaufträgen hätte es ein Plus von 2,3 Prozent gegeben, "was auf eine gute allgemeine Auftragslage in vielen Wirtschaftszweigen zurückgeht".

Wie passt das zusammen, so gute Zahlen aus der Industrie, aber fallende Kurse? "Der kräftige Anstieg ist natürlich eine gute Nachricht für die deutsche Konjunktur. Vermutlich gab es hier einen Nachholeffekt aufgrund der Lage der Feiertage Ende vergangenen Jahres, der durch die übliche Saisonbereinigung nicht erfasst wurde", sagt Analyst Jens-Oliver Niklasch von der LBBW. "Unser damaliger Pessimismus war folglich nicht ganz berechtigt. Im Moment dürften Zahlen aus der Vor-Coronavirus-Ära die Finanzmärkte aber vergleichsweise kalt lassen."

Die US-Notenbank senkte den Leitzins schon, die EZB könnte folgen

Je größer der Konjunktureinbruch in China wird, desto stärker werden das auch deutsche Firmen spüren. Denn China ist das vierte Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner, wie das Statistische Bundesamt ebenfalls mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 205,7 Milliarden Euro zwischen beiden Staaten gehandelt. Auf den Rängen zwei und drei folgten die Niederlande als wichtiger Lieferant von Erdöl, Erdgas und sonstigen Mineralölerzeugnissen und die USA.

Wegen der Coronavirus-Risiken hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins diese Woche leicht gesenkt. Manche Finanzhändler erwarten, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) aktiv wird. Die EZB berät sich kommende Woche, denkbar sind mehr Wertpapierankäufe, derzeit kauft die EZB monatlich 20 Milliarden Euro auf. Möglich ist auch eine Zinssenkung für Einlagen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank, der Zins liegt derzeit bei minus 0,5 Prozent.