21. August 2018, 11:03 Uhr Bundesagentur für Arbeit BA-Chef: Integration von Flüchtlingen im Arbeitsmarkt läuft gut

Die Bundesagentur für Arbeit betont die Bedeutung von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt.

"Das läuft alles ganz gut", sagt ihr Chef Detlef Scheele vor dem Hintergrund, dass mehr als 300 000 Menschen aus den acht Haupt-Asylländern einen Job haben.

Innerhalb der Bundesregierung hatte es zuletzt Streit über den sogenannten Spurwechsel für abgelehnte Asylsuchende gegeben.

Mitten in der Debatte um den sogenannten Spurwechsel für Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt meldet sich die Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Wort, um eine positive Bilanz zu ziehen. "Das läuft alles ganz gut", sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele der Deutschen Presse-Agentur. Die Flüchtlingssituation auf dem Arbeitsmarkt gebe keine Veranlassung, schwarz zu malen.

Seiner Behörde zufolge haben mehr als 300 000 Menschen aus den acht Haupt-Asylländern einen Job - und damit 88 000 mehr als im Jahr davor. Die Erwartungen der BA seien knapp übertroffen worden, so Scheele.

238 000 der Geflüchteten mit Job - und damit der Großteil - seien sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wie aus dem aktuellsten Bericht der BA zum Thema hervorgeht. "Das sind Zahlen, die sind gut. Dafür, dass die Menschen aus humanitären Gründen gekommen sind und nicht, um hier einen Job zu finden", sagte Scheele.

Knapp 28 000 junge Flüchtlinge haben der BA zufolge inzwischen eine Lehre angefangen, seit Anfang Oktober 2017 haben sich etwa 35 000 als Bewerber um einen Ausbildungsplatz bei der BA gemeldet. "Wir haben immer gesagt, dass die, die als Kinder und Jugendliche eingereist sind, bessere Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben", sagte Scheele.

Bei der Flüchtlingsintegration auf dem Arbeitsmarkt bleibe der Spracherwerb der erfolgskritische Faktor. Es sei unrealistisch, zu glauben, man könne in knapp einem Jahr so gut Deutsch lernen, dass es immer für die Berufsschule reiche. Mit den Förderprogrammen sei man derzeit trotzdem ganz zufrieden, sagte Scheele. Doch es könne immer noch mehr gemacht werden.

"Die Arbeitslosmeldung von geflüchteten Menschen ist ein erster Schritt in einem Integrationsprozess, der aufgrund der oftmals fehlenden Sprachkenntnisse und formalen Qualifikationen längere Zeit in Anspruch nehmen wird", heißt es im BA-Monatsbericht. 482 000 Flüchtlinge seien im Juli bei der BA arbeitssuchend gemeldet gewesen. Darin enthalten sind auch Menschen, die aktuell einen Integrations- und Sprachkurs absolvieren, und "Unterbeschäftigte", die etwa nur wenige Stunden arbeiten, aber eine Vollzeitstelle suchen. Gut 187 000 Flüchtlinge sind arbeitslos gemeldet, haben also gar keine Beschäftigung. Die Zahl ist seit Monaten relativ konstant. In wenigen Tagen veröffentlicht die Behörde neue Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt.

Die positive Zwischenbilanz platzt mitten in die Debatte um Auszubildende und Arbeitnehmer, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Die Abschiebung dieser Menschen stößt bei Arbeitgebern und in der Öffentlichkeit auf zunehmenden Protest. Innerhalb der großen Koalition ist eine Diskussion über den sogenannten Spurwechsel entbrannt, der abgelehnten Flüchtlingen einen Weg auf den Arbeitsmarkt eröffnen soll. In den Eckpunkten des Innenministers zum neuen Fachkräfte-Einwanderungsgesetz kommt ein solcher Spurwechsel nicht vor.