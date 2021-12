Der Chef des Küchenherstellers Bulthaup, Marc Eckert, über die Zukunft des Kochens, das Wichtigste in jeder Küche und die Frage, wie teuer sie wirklich sein muss.

Interview von Elisabeth Dostert

Marc Eckert empfängt im Bulthaup-Geschäft in der Münchner Innenstadt. Seit fast zwölf Jahren leitet der 51-jährige Jurist nun schon das Familienunternehmen, das im Jahr 1949 von seinem Großvater Martin Bulthaup gegründet wurde. Ende 2008 geriet die Firma in eine tiefe Krise, wurde von Familienfremden geführt. Mittlerweile ist wieder Ruhe eingekehrt: Eckert zufolge verkauft das Unternehmen in diesem Jahr insgesamt etwa 7000 Küchen und macht Gewinn.