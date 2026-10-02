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Supercomputer-Hersteller BullDiese Firma soll Europas Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen verringern

Lesezeit: 3 Min.

Fertigungsstätte für Supercomputer: Der Bull-Standort in Angers.
Fertigungsstätte für Supercomputer: Der Bull-Standort in Angers.
Foto: Leo Marchandon/Reuters

Im französischen Angers steht Europas einzige Produktionsstätte für Supercomputer. Nun verdoppelt die Firma Bull dort ihre Kapazitäten und sucht in Deutschland nach Partnern.

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Wie in einem Labor haben alle Beschäftigten weiße Kittel an, ansonsten sieht es aus wie in einem Autowerk – nur dass hier alles in penibler Handarbeit erledigt wird. Vor metallenen Tischen sitzen oder stehen die Bull-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter und bringen kleine und große Teile auf Platten an, auf Wägelchen werden die Komponenten durch die Halle gefahren. In einem Bereich stapeln sich ungeöffnete Pakete wie in einem Paketshop. Diese Produktionsstätte in Angers im Westen Frankreichs ist die einzige in Europa, in der Supercomputer gefertigt werden – jeder Rechner ein aufwendig hergestelltes Unikat. Hier werden auch Serverplattformen entwickelt und gefertigt, die auf das Training von KI-Modellen ausgelegt sind.

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