25. September 2018, 18:59 Uhr Bugaboo Vollkommen gerädert

Kinder kriegen, stylisch bleiben: Das war das Versprechen des Bugaboo. Heute sind die beiden Gründer heillos zerstritten. Über Auf- und Abstieg eines Familienunternehmens.

Von Patrick Bauer

Max Barenbrug sitzt in einem Konferenzraum im Erdgeschoss seiner Firmenzentrale am Rand von Amsterdam, wo die Stadt zum Gewerbegebiet ergraut, und denkt an die Familie. Er will auf keinen Fall, dass das Kind noch mehr leidet. Das ist jetzt das Wichtigste. Alle müssen nach vorne schauen, diese schweren Jahre hinter sich lassen. Das Streiten. Das Schweigen. Die Termine vor Gericht.

"Zum Glück war unser Baby schon erwachsen", sagt Barenbrug, 53 Jahre alt, ein langer Mann mit kleinem Bauch, großer ...