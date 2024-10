Die FDP kämpft gegen nervige Vorschriften. Aber warum hält sich Bürokratie in Deutschland so hartnäckig? Und welchen Schaden richtet das an? Eine neue Studie bietet Antworten.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Eine Welt ohne nervige Bürokratie wäre nicht nur schöner, sie wäre auch deutlich profitabler. Deutsche Unternehmen würden 17 Prozent mehr Gewinn machen, wenn die Gesetze und Behörden sie nicht mehr gängeln würden. Hochgerechnet geht der Schaden durch Bürokratie also in die Milliarden Euro. So schätzen es die Firmen zumindest selbst ein, zeigt eine wissenschaftliche Umfrage der Universität Mannheim, die der Süddeutschen Zeitung vorab vorlag. BWL-Forscher befragen im „German Business Panel“ regelmäßig und repräsentativ, wie deutsche Unternehmen auf Wirtschaftspolitik reagieren. Die Unternehmen sollten angeben, wie viel höher ihre Profite in einer Welt mit einem „angemessenen Maß“ an Bürokratie wären, nicht in einer Welt völlig ohne Regeln und Auflagen.