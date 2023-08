Von Constanze von Bullion, Berlin

Der Minister will jetzt also im Paragrafenwald aufräumen und Deutschland von seinen Zettelbergen befreien. Auch bei Rechtsgeschäften soll mehr digital geregelt werden können, verspricht Bundesjustizminister Marco Buschmann. 28 Vorhaben hat der FDP-Politiker in seinen Eckpunkten für ein geplantes "Bürokratieentlastungsgesetz" benannt. Es dürfte noch einige Debatten anstoßen. Denn was für die einen nur lästige Bürokratie ist, sichert für andere Verbraucherschutz, Transparenz, auch manches Umweltanliegen.