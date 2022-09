Die Pandemie verändert unsere Arbeitswelt. Unternehmen verwandeln ihre Großraumbüros in vielfältige "Multispace"-Büros. Was funktioniert - und was nicht.

Von Dominik Jäger

Moosbeete zieren die hellen Holztreppen an den Seiten. Auf jeder Etage sind Sofas, Sessel und Schreibtische in verschiedenen Farben und Formen angeordnet. Tageslicht strömt durch die beiden langen Glasfronten in die großen Räume, in die einige Kabinen gestellt sind, in denen Menschen offenbar Videotelefonieren. An den großen Tischen in der Mitte der Zimmer sitzen Mitarbeiter vor ihren Laptops. Und auch etliche klassische Schreibtische sind besetzt im Büro der Zukunft, das sich die Firma Steelacase gebaut hat und "Multispace"-Büro nennt.