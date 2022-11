Sozialstaat:Arbeit ist mehr als das Gehalt

Von Roland Preuß

Carsten Linnemann war empört. Eine Familie mit drei Kindern und einem Alleinverdiener mit niedrigem Einkommen werde im Monat 880 Euro weniger haben als jemand, der nicht arbeite und das geplante Bürgergeld erhalte. "Ist Arbeiten in Deutschland eigentlich gar nichts mehr wert?", schimpfte der CDU-Vizevorsitzende kürzlich in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner. Es war der Auftakt zu einer weiteren Eskalationsstufe im Streit um das Bürgergeld, der in der hitzigen Debatte diese Woche im Bundestag einen neuen Höhepunkt fand.

Anfangs lief die große Sozialreform der Ampelkoalition noch gut an, es gab Unterstützung von namhaften Fachleuten und Verbänden, das Ziel, dem Hartz-IV-System seinen Schrecken zu nehmen und dem Sozialstaat einen bürgerfreundlicheren Umgang zu verpassen, gewann Sympathiepunkte. Im Bürgergeld soll weniger mit Sanktionen gedroht und mehr gefördert werden, es gibt zusätzlich Geld für eine Aus- oder Weiterbildung, der Vermittlungsvorrang, der Menschen bisher oft in Hilfsjobs zwang, fällt weg. Und: Die Menschen dürfen länger, zwei Jahre, auch in großen Wohnungen bleiben und ein beachtliches Vermögen behalten. Das könnte gerade Menschen aus der Mittelschicht die Angst vor dem schnellen Absturz nehmen.

Inzwischen aber verbinden viele mit dem Bürgergeld eher ein linksnaives Projekt, mit dem ausgerechnet jetzt, da viele Firmen keine Leute finden, die Menschen vermeintlich zum Nichtstun verführt werden. Es ist eine hitzige Debatte, in der mit Beispielrechnungen gekämpft wird, die aber noch viel weitergehende Fragen aufwirft: Inwiefern soll der Sozialstaat Beschäftigten mit niedrigem Einkommen unter die Arme greifen? Und bemisst sich der Wert von Arbeit nur an dem, was am Ende des Monats auf dem Konto eingeht?

Die Fallbeispiele

Die Beispielrechnungen des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW), auf die sich CDU-Vize Carsten Linnemann bezog, vermitteln dieselbe Botschaft, die zuvor schon die CSU mit Verweis auf eine Darstellung des Focus verbreitet hatte: Bald lohnt sich für Menschen mit niedrigem Verdienst all die Anstrengung nicht mehr, sie stehen finanziell besser da, wenn sie zu Hause bleiben und Bürgergeld kassieren.

Wohlwollend betrachtet ist das eine innovative Art, die Lage zu charakterisieren, denn diese Beispiele berücksichtigen nur den Arbeitslohn und einzelne Sozialleistungen wie das Kindergeld, lassen andere wie den Kinderzuschlag für Geringverdiener aber weg. Das ist in etwa so, als würde man nur Einkommen ohne Einkommensteuern betrachten, obwohl diese am Ende einen großen Unterschied ausmacht. Weniger wohlwollend betrachtet würde man deshalb von Fallbeispielen sprechen, die in die Irre führen. Denn für die Frage, ob jemand einen Anreiz hat, arbeiten zu gehen, ist nicht alleine der Verdienst entscheidend, sondern die Summe, die man letztlich zur Verfügung hat, einschließlich der Sozialleistungen. Das CSU-Beispiel etwa unterschlägt bei seinem Vergleich den Kinderzuschlag und das Wohngeld, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in seiner Gegenrechnung darlegte.

Aus diesem Grunde zog auch das IfW Kiel seine Studie, auf die sich Carsten Linnemann bezog, zurück. Man habe Leistungen wie das geplante höhere Wohngeld nicht berücksichtigt und rechne die Szenarien nun neu, räumte Ulrich Schmidt, ein Co-Autor der Studie, zerknirscht ein. Solche methodischen Fragen interessieren in der politischen Debattenschlacht weniger. CSU-Chef Markus Söder legte am Freitag unverdrossen nach. Das Bürgergeld benachteilige "die unteren Einkommensgruppen, die hart arbeiten" und am Ende "feststellen müssen, dass Nichtarbeiten annähernd so lukrativ ist wie Arbeiten", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Wissenschaftler diverser Forschungsinstitute weisen hingegen darauf hin, dass Menschen, die arbeiten, in der Regel mehr Geld zur Verfügung haben als Menschen, die nur Hartz IV oder Bürgergeld beziehen. Das hat einen simplen Grund: Hartz IV und Bürgergeld gelten als das Existenzminimum. Wer weniger verdient, hat ein Recht darauf, die Differenz vom Amt zu bekommen. Und er oder sie haben das Recht, zusätzlich einen Teil des selbstverdienten Geldes zu behalten. Auch diese sogenannten Zuverdienstgrenzen sollen im Bürgergeld großzügiger werden. Arbeit wird sich deshalb sogar mehr lohnen.

"Es ist ein Märchen, dass Menschen im Bürgergeld mehr Geld bekommen, als wenn sie arbeiten", sagt Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Auch als jemand, der seinen Lohn durch das Bürgergeld aufstocke, habe man regelmäßig mehr in der Tasche. "Es müsste schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation sein, dass dies im Ergebnis anders ist", sagt Fratzscher. Forscher vom Ifo-Institut in München waren in Rechnungen für die SZ ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Arbeiten finanziell in der Regel lohnt.

Und das sogar noch mehr als im Hartz-IV-System, weil der Mindestlohn im Verhältnis stärker gestiegen ist als das Bürgergeld, das zum 1. Januar für Singles um gut 50 Euro auf 502 Euro im Monat anwachsen soll.

Hilfebezieher unter Verdacht

Die Debatte erschöpft sich allerdings nicht nur in nüchternen Zahlen, sie verändert auch das Klima gegenüber Hilfebeziehern. Es wird wieder die Frage diskutiert, ob man es hier mit Faulenzern zu tun hat, die nur mit einer harten Hand des Staates zu produktiver Tätigkeit zu bewegen sind. Bürgergeldbezieher geraten absehbar in den Verdacht, absichtlich nicht arbeiten zu wollen. In dieser Lesart ist das Bürgergeld ein Verstoß gegen das sakrosankte Leistungsprinzip im Land. "Wenn der Eindruck entsteht, hier werde ein bedingungsloses Grundeinkommen missbraucht, so wird dies als ungerecht empfunden", sagt DIW-Präsident Fratzscher. Die dubiosen Fallbeispiele vermittelten den Eindruck, arbeitsunwillige Hilfebezieher seien der Standard. "So macht man Hilfsbedürftige zu Tätern. So ein politisches Verhalten ist unverantwortlich."

Wie Arbeitslose denken und handeln und was staatliche Eingriffe bewirken, das wird seit vielen Jahren erforscht. Die jetzige Debatte ist ein guter Anlass, wieder einmal die Ergebnisse in Erinnerung zu rufen. Die große Mehrheit der Arbeitslosen will wieder eine Arbeit finden, das gilt auch für Menschen im Hartz-IV-System. Darin stimmen die Fachleute weitgehend überein; auch Forscher, die trotzdem Sanktionen gegen Hilfebezieher befürworten, wie der Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Ulrich Walwei. Denn es sind eben nicht alle, die arbeiten wollen - und für die seien Geldkürzungen ein nötiges Instrument.

Für die anderen jedoch ist Arbeit mehr als nur der Geldeingang auf dem Konto. Eine Stelle kann Sinn stiften, Freundschaften mit Kollegen eröffnen, Kontakte mit Kunden. Nichtstun und Sozialleistungen einstreichen, das sehen offenbar auch die meisten Bezieher staatlicher Hilfe nicht als Lebensinhalt an. Deshalb ist die Antwort auf Carsten Linnemanns Frage, ob Arbeit in Deutschland "eigentlich gar nichts mehr wert" sei: Offenbar doch, aber sie lässt sich nicht nur in Euro messen - und schon gar nicht in fragwürdige Rechenbeispiele pressen.