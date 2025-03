Das Bürgergeld war im Wahlkampf ein Reizthema. Doch schon bevor klar ist, was eine neue Regierung daran ändern wird, zeigt der Besuch bei einer alleinerziehenden Mutter: Allein die Debatte darüber hat in der Gesellschaft viel Schaden angerichtet.

Von Lea Hampel

Der Moment, der aus der Bäckereifachverkäuferin Bettina Meier die Bürgergeldempfängerin Bettina Meier gemacht hat, ist hinter Glas an der Wand dokumentiert. Für das Gespräch hat Meier den weißen Rahmen heruntergeholt und auf den Esstisch gelegt: Die Fotos hinter Glas zeigen das winzige Neugeborene. Bunte Buchstaben aus Holz bilden das Geburtsdatum. Gewicht: 690 Gramm. Und daneben ein kleiner Schlauch, Pflasterreste kleben noch an einem Ende. Diese paar Zentimeter Plastik haben Bettina Meiers Sohn von der 26. Lebenswoche an außerhalb ihres Bauches mit Nahrung versorgt. Das Baby musste wegen einer Plazentaablösung sehr früh geholt und künstlich ernährt werden. Sieben Jahre hat es gedauert, bis aus dem etwas mehr als ein Pfund schweren Neugeborenen von damals ein heute rund 1,20 Meter großer Junge geworden ist.