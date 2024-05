Von Alexander Hagelüken

Über das Bürgergeld tobt heftiger politischer Streit. Die CDU will die 2023 eingeführte Sozialreform kippen und Menschen, die über längere Zeit arbeitslos sind, weitgehend wieder so behandeln wie unter Hartz IV. Arbeit lohne sich nicht mehr, behauptet die Opposition. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) weist das zurück, hat aber gerade die Sanktionen für nicht kooperative Arbeitslose verschärft. Die FDP möchte noch weiter gehen. Währenddessen kritisieren Betroffenen-Organisationen wie Sanktionsfrei das Bürgergeld als zu hart und fordern eine Grundsicherung ohne Bedingungen. Auch diese Haltung hat Anhänger in der Politik.