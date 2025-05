Tickets für Bahnfahrten durch Europa sollen von Herbst an einfacher zu kaufen sein. Die Deutsche Bahn setze einen neuen Datenstandard mit europäischen Nachbarbahnen und Vertriebsdienstleistern um, sagte Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kann eine internationale Fahrt dann genauso einfach buchen wie eine nationale Fahrt.“ Die ersten ausländischen Bahnen würden ab Herbst so an das Verkaufssystem angebunden, dass Fahrgäste die Tickets auch über den „DB Navigator“ oder bahn.de kaufen können.