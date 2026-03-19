Der Wind bläst am Donnerstag steif den Gwanghwamun Square in Seoul herunter – doch er kündigt nur den Sturm an, der am Samstag durch die Stadt pfeifen und um die Welt gehen wird. Denn dann geben BTS ihr Comeback. Am Freitag erscheint das neue Album der Band aus Südkorea, am Samstag geben die sieben jungen Entertainer ein Konzert vor dem alten Königspalast für mutmaßlich 260 000 Live-Zuschauer, das von Netflix weltweit übertragen wird. Die Könige des K-Pop, die weltweit erfolgreichste Band, sie sind zurück.
Band-ComebackDie Welt hat „BTS“-Fieber
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Am Samstag startet die Band ihr Comeback. Es wird ein Entertainment-Event der Superlative, das sich von Südkorea über Europa und die USA um den gesamten Erdball entfaltet – und ein neuer Höhepunkt der K-Pop-Maschine.
Von David Pfeifer
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