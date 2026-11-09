Sie hält Rüstungsinvestitionen für fahrlässig, will wieder russisches Gas kaufen und findet die Brandmauer „undemokratisch“. Auf dem SZ Wirtschaftsgipfel provoziert Sahra Wagenknecht so wie in den Talkshows, in die sie noch immer oft eingeladen wird.

Sahra Wagenknecht ist nicht nur ein Dauergast in deutschen Fernsehtalkshows, sondern auch bereits zum fünften Mal auf der Bühne beim SZ Wirtschaftsgipfel, weshalb sich vieles von dem, was sie an diesem Montagnachmittag im Gasometer erzählt, durchaus vertraut anhört. Im Gespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur Ulrich Schäfer und SZ-Gipfelchefin Lisa Nienhaus liefert die Gründerin des BSW, deren Partei seit Oktober Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft heißt, ein kleines Best-of ihrer bekannten (und durchaus umstrittenen) Positionen.