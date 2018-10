3. Oktober 2018, 17:56 Uhr Bruno Le Maire im Interview "Wovor fürchten wir uns eigentlich?"

Deutschland und Frankreich haben Pläne geschmiedet, der französische Finanzminister Le Maire drängt darauf, sie schnell umzusetzen - denn Europa "war noch nie so zerbrechlich".



Interview von Leo Klimm und Alexander Mühlauer

Als erstes muss sich Bruno Le Maire entschuldigen. Dafür, dass der Konferenzraum so hässlich ist, in dem er in Luxemburg zum Gespräch empfängt. Im Großherzogtum hat sich Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister diese Woche mit seinen EU-Amtskollegen getroffen. Le Maire, 49, ist ein Ästhet. Der Schöngeist schreibt sogar Romane. Le Maire, der gleich mehrere der französischen Kaderschmieden durchlief, war früh Minister. Schon unter dem konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy. 2017 lief er zum liberal orientierten Präsidenten Emmanuel Macron über. Der machte ihn ...