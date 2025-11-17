Spekuliert wurde darüber schon länger, nun ist alles unter Dach und Fach: Die Firma Brose, einer der größten deutschen Automobilzulieferer, steigt in das Geschäft mit Raumfahrt- und Satellitentechnik ein. Zu diesem Zweck hat der Familienkonzern aus dem fränkischen Coburg eine strategische Kooperation mit zwei Fraunhofer-Forschungsinstituten sowie der Raumfahrtfirma Berlin Space Consortium geschlossen. Entsprechende Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Branchenkreisen bestätigte eine Brose-Sprecherin auf Anfrage, ohne allerdings Details zu nennen. Nach SZ-Informationen ist mittelfristig geplant, in Würzburg eine Serienfertigung für Kleinsatelliten von bis zu 500 Kilogramm Gewicht aufzubauen.