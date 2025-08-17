Finanzdienstleister verdienen Geld, wenn Kunden mit Aktien oder Krypto handeln. Um das zu pushen, nutzen die Anbieter Taktiken, die Verbraucherschützer kritisch sehen. Was Anleger wissen müssen.

Von Harald Freiberger, Nils Heck, Max Muth

Da gibt es zum Beispiel das neue Angebot der ING. Die Direktbank belohnt Kunden seit einigen Wochen mit einem „Investing-Programm“, wenn sie häufiger Wertpapiere kaufen oder verkaufen, und wirbt: „Jedes Level belohnen wir mit besonderen Benefits.“ Dazu zählen nach mehr als einem Dutzend solcher Trades beispielsweise Vergünstigungen oder Frei-Trades. Die ING will so eigenen Angaben zufolge die Loyalität der Kunden erhöhen. Was die Anleger dann erst im Kleingedruckten lesen: Die beliebten Sparplanausführungen für ETFs zählen zum Beispiel nicht. Wer also die zusätzlichen Belohnungen haben will, kann sich nicht darauf verlassen, jeden Monat mit seinen ETFs für die Rente zu sparen. Nein, er oder sie muss seine Wertpapiere häufig kaufen oder verkaufen.