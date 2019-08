2. August 2019, 18:46 Uhr Briefzustellung Zank ums Postgesetz

Muss die Deutsche Post Briefe künftig nur noch an fünf Tagen die Woche zustellen? Verdi fürchtet einen Stellenabbau, falls der Staat das Postgesetz so reformieren sollte. Doch beim Bonner Konzern glaubt man: Es gibt genug zu tun für alle.

Von Benedikt Müller , Düsseldorf

Wie oft muss der Briefträger noch seine Runden drehen in Zeiten, in denen immer mehr Kommunikation ins Internet abwandert? Diese Debatte will nun auch das Bundeswirtschaftsministerium führen; es hat kürzlich Eckpunkte für eine Reform des Postgesetzes vorgelegt. Das Haus von Peter Altmaier (CDU) prüft etwa, ob die Deutsche Post weiterhin an sechs Tagen die Woche Briefe zustellen muss - oder ob nicht fünf Tage ausreichen, wie es die EU vorgibt. Die Diskussion darüber nimmt Fahrt auf.

So fordert die Gewerkschaft Verdi, dass der Staat auch in Zukunft auf alle sechs Werktage bestehen sollte. "Daran darf nicht gerüttelt werden", sagt die stellvertretende Verdi-Chefin Andrea Kocsis. In der Gewerkschaft fürchtet man zum einen, dass die Qualität der Postversorgung in einer Welt mit seltenerer Zustellung sinken würde. Zum anderen wären bei der Post dann "mindestens 10 000 tariflich und sozial geschützte Arbeitsplätze" bedroht, warnt Kocsis, nämlich nicht nur unter Boten, sondern etwa auch in den Briefzentren. "Das kann dem Bundeswirtschaftsminister nicht egal sein."

Immer weniger Briefe, immer mehr Pakete: Die Aufgaben im Konzern verlagern sich

Bei der Post heißt es hingegen, dass man diese Zahl nicht bestätigen und auch nicht nachvollziehen könne. Der Konzern verweist etwa auf den laufenden Tarifvertrag, der betriebsbedingte Kündigungen bis mindestens Ende 2022 ausschließt. Auch hatte die Post bereits im Frühjahr angekündigt, dass sie alleine in diesem Jahr 5000 zusätzliche Vollzeitstellen in der Paketzustellung schaffen will. Soll heißen: Es gibt genug zu tun für alle.

Insgesamt beschäftigt der Konzern gut 112 000 Zusteller hierzulande. Doch die Aufgaben wandeln sich: Kunden verschicken von Jahr zu Jahr weniger Briefe, aber immer mehr Pakete, vor allem wegen des boomenden Onlinehandels. Mittlerweile fahren etwa 19 000 Post-Beschäftigte ausschließlich Pakete in den Städten aus. Die restlichen Zusteller sind entweder nur für Briefe zuständig oder transportieren - wie in ländlichen Gebieten üblich - Briefe und Pakete in einer Tour.

Wie sich Dienstpläne ändern würden, wenn der frühere Staatskonzern nur noch an fünf Tagen die Woche Briefe zustellen müsste, sei derzeit reine Spekulation, heißt es in Bonn. Auch das Wirtschaftsministerium betont, dass man sich ja noch gar nicht festgelegt habe. Altmaiers Haus hat Gewerkschaften und Verbände nun zu einem sogenannten Branchendialog im September eingeladen.

Wettbewerber der Deutschen Post, die vor allem im Paketmarkt stark vertreten sind, begrüßen grundsätzlich die Pläne des Ministeriums. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) spricht sich etwa dafür aus, dass der Staat künftig auch die Paketpreise der Deutschen Post kontrollieren soll. Wichtig sei, dass der frühere Staatskonzern Gewinne im Briefgeschäft nicht dafür nutzen dürfe, sein Paketgeschäft querzusubventionieren. Dies würde den Wettbewerb verzerren, warnt der BIEK. Daher sollte der Staat auch in Zukunft die Briefporti der Deutschen Post regulieren, fordert der Verband. Das Ministerium will auch diese Genehmigung vor dem Treffen im September prüfen.