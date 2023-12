Der Brief muss nicht mehr so schnell sein, wie früher, schließlich gibt es E-Mails.

Von Michael Bauchmüller

Die Briefkästen quellen wieder über dieser Tage, die Post hat alle Hände voll zu tun. Weihnachten ist die Zeit, in der die Deutschen den Brief wieder zu schätzen lernen, jedenfalls ein paar Tage lang. Auf ein paar Tage kommt es auch bei der Post an: 80 Prozent der Briefe müssen am ersten Werktag nach Versand beim Empfänger landen, 95 Prozent am zweiten. So verlangt es das deutsche Postgesetz, bisher.