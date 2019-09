Ein Rückzug kommt nicht infrage. Dazu ist die ifm-Unternehmensgruppe bereits zu lange in Großbritannien engagiert, mit Erfolg. Seit der Niederlassungsgründung der ifm electronic in Hampton Middlesex vor 35 Jahren ging es für das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen dort eigentlich nur bergauf, bis Juni 2016. "Direkt nach dem Referendum ist unser Geschäft zunächst einmal eingebrochen, danach hat es sich 2017 und 2018 ganz gut entwickelt und erholt", sagt Michael Marhofer, Vorstandsvorsitzender der ifm-Gruppe.

Seit dem Vorjahr sieht der Sensortechnik-Spezialist, der zuletzt 35 Millionen Euro seines insgesamt 975 Millionen Euro Konzernumsatzes im Vereinten Königreich erzielte, in den Hauptbranchen Automobilindustrie, Arbeitsmaschinen und Lebensmittelindustrie aber keine großen Investitionen. "Dementsprechend läuft unser Geschäft auch jeden Monat schlechter und es wird in diesem Jahr bestenfalls eine Nullrunde geben", so der 50-Jährige Manager, der mit Martin Buck in der zweiten Generation das Familienunternehmen führt.

Nicht in der Garage, sondern im Schlafzimmer nahm im Jahr 1967 alles seinen Anfang, als Elektroingenieur Robert Buck in seiner 80-Quadratmeter-Wohnung in Tettnang am Bodensee an der Entwicklung berührungsloser Endschalter tüftelte. Die Idee zum induktiven Sensor für 220-Volt-Netzspannung hatte sein Arbeitskollege und späterer Miteigentümer Gerd Marhofer. 1969 erfolgte die Gründung der ifm electronic Geräte Gmbh + Co KG mit 21 000 D-Mark Stammkapital. Heute, genau fünfzig Jahre später, ist die ifm-Unternehmensgruppe als internationaler Konzern mit mehr als 7000 Mitarbeitern in 85 Ländern aktiv. Drehzahl-, Sicherheits-, Druck-, oder Strömungssensoren von ifm sind ebenso in Molkereien, Aufzügen, Windkraftanlagen und Müllfahrzeugen im Einsatz wie in Autoproduktionsanlagen und Schiffsschleusen.

Der Bodenseeregion blieb ifm treu, dort sind mehrere Entwicklungs- und Produktionswerke beheimatet, rund 70 Prozent der Produkte werden in Deutschland gefertigt. Weitere Werke stehen in den USA, Singapur, Polen und Rumänien. Aus diesen Ländern exportiert das Unternehmen seine Produkte in das Vereinigte Königreich, wo ein reiner Vertriebsstandort geführt wird. Dieser steht im besonderen Fokus der Abteilung Exportmanagement in der Konzernzentrale, wo zwei Mitarbeiter seit mehr als drei Jahren mit der Planung und den notwendigen Vorbereitungen auf den Austritt Großbritanniens aus der EU beschäftigt sind. "Das größte Thema war, dass unsere Kunden letztendlich von uns auch Klarheit gefordert haben, wie wir uns aufstellen. Im schlimmsten Fall steht ein ganzes Automobilwerk still, weil ein Kleinteil wie ein Sensor für eine Pressanlage nicht verfügbar ist", so der Betriebswirt. Hier sei die Nervosität verständlicherweise hoch.

Der Konzern, der BMW, Toyota und Jaguar zu seinen Kunden zählt, hat seine Logistikstrategie offengelegt und sich schriftlich zur Bevorratung am Ort verpflichtet. "Wir müssten nach dem Brexit so zirka 60 Tage hinkommen, darauf ist unsere Planung im Moment ausgelegt", sagt Marhofer. Etwaige Probleme in der Lieferkette von Europa auf die Insel sind in diesem Zeitraum zu lösen. "Unser Glück war, dass die Niederlassung in Großbritannien die letzte europäische Tochter war, die Anfang 2016 noch ein Lager hatte. Dieses wollten wir gerade schließen", sagt Marhofer.

Mittlerweile ist das Logistikcenter für eine halbe Million Euro ausgebaut und weitere Flächen wurden angemietet, um zusätzliche Bestände für Oktober zu lagern. Die 70 000 Euro Vorfinanzierungskosten für die Produktion fallen im Vergleich zu den noch ansehenden Belastungen durch den Brexit kaum ins Gewicht. "Die Kosten sind im Moment schwer zu beziffern. Allein die Währungsverschiebungen werden uns durch die Produktion in Europa im Jahr zwischen 3,5 bis sechs Millionen Euro kosten", sagt Marhofer, der nicht mehr an ein Abkommen zwischen London und Brüssel glaubt. Warenlieferungen aus Europa und den USA nach Großbritannien, die in Pfund gezahlt werden müssen, sichert die hauseigene Treasury-Abteilung zu 80 Prozent ab.

Der international tätige Mittelstandskonzern hat jahrzehntelange Erfahrung mit Termingeschäften zur Wechselkursabsicherung. Unklar ist, welche Kostenbelastung dem Exporteur durch Einfuhrzölle drohen. In der zuletzt von der britischen Regierung veröffentlichten Zolltabelle lagen die Abgaben für viele der ifm-Waren bei null. Der ifm-Chef rechnet durch die Doppelbelastung aus Zöllen und dem starken Euro künftig mit weiteren Umsatzeinbußen. "35 Millionen Umsatz in Großbritannien sind für einen Konzern mit einer Milliarde nicht das große Drama, aber der Brexit strahlt natürlich auf die ganze europäische Wirtschaft aus. Investitionsentscheidungen werden nun überall vorsichtiger getroffen", sagt Marhofer, der 2001 in die Essener Geschäftsführung aufstieg.

Der Brexit hinterlässt seine Spuren, die üblichen zweistelligen Wachstumsraten werden in diesem Jahr kaum erreicht. Für 2020 erwartet das Unternehmen, zu dessen wichtigsten Märkten nach Deutschland die USA und China zählen, ein noch schwierigeres Geschäftsumfeld. "Die Weltwirtschaft gerät derzeit nicht in Schwierigkeiten, weil die Nachfrage abnimmt, sondern weil politisch so viele Fehler gemacht werden und die Firmen erst mal abwarten und sich in den sicheren Hafen zurückziehen", sagt Marhofer. Das Unternehmen fahre auf Sicht und sei mit Kostenausweitung bei Sachkosten und Personal vorsichtiger. Ebenso kamen in den letzten drei Jahren alle Investitionen auf den Prüfstand, einiges wurde erst einmal verschoben.

Bei Forschung und Innovation will ifm nicht zurückstecken. Die Unternehmensgruppe arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen und hält 880 Patente, 70 Patentanmeldungen waren es 2018. "Wir werden unsere Zukunft sicher nicht verkaufen und die notwendigen Investitionen in die Digitalisierung auch in Zukunft tätigen. Wir müssen den Kundenbedürfnissen nach der Industrie 4.0 nachkommen, das sichert unser Wachstum", sagt Marhofer. Vor wenigen Wochen wurde in Siegen der neue Software-Standort für die Digitalisierung der Industrieproduktion mit 300 Mitarbeitern eröffnet. Falls die Lieferketten nachhaltig unattraktiv bleiben und Zulieferteile von Zöllen belastet werden, erwartet der Vorstand Produktionsverlagerungen im Automobilsektor nach Kontinentaleuropa. "Diese Kapazitäten sind derzeit ja nicht unbedingt voll ausgelastet. Davon wären wir als Zulieferer unmittelbar betroffen und würden das Geschäft dann aus Deutschland und anderen europäischen Niederlassungen heraus betreiben," sagt Marhofer.

Wie auch immer es nach dem 31. Oktober ausgeht, Großbritannien wird bei ifm Platz sechs unter den Auslandsmärkten auf unbestimmte Zeit verlieren.