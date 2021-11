Der Brexit schlägt hier besonders hart zu: Der britische EU-Austritt bringt Läden in Not, die saure Chips, royalen Tee und Bücher von der Insel verkaufen.

Von Michael Kläsgen und Benedikt Müller-Arnold

Der English Shop in Köln sieht aus wie ein etwas wildes Konsulat. Vom Dach hängt eine zerfledderte, britische Fahne herunter. Im Schaufenster steht in großen, englischen Lettern: "Großbritannien mag die EU verlassen, aber wir sind immer noch hier." Das klingt trotzig-trostvoll, und doch richtet der Brexit Schaden an: hier in einer Seitenstraße der Kölner Fußgängerzone, aber auch bei anderen Geschäften, die britische Produkte in Deutschland verkaufen.