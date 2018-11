1. November 2018, 11:30 Uhr Brexit-Verhandlungen Medienbericht: May einigt sich auf Deal für britische Banken

Der The Times zufolge sollen britische Finanzdienstleister auch nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Zugang zu europäischen Märkten haben.

Die britische Premierministerin Theresa May hat einem Medienbericht zufolge eine vorläufige Einigung in den Brexit-Verhandlungen erzielt. Wie die The Times berichtet, sollen britische Finanzdienstleister auch nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Zugang zu europäischen Märkten haben. London müsse sich dafür aber an den EU-Vorgaben orientieren, heißt es. Dieses Angebot habe die EU Großbritannien schon lange gemacht, bisher hätte London aber abgelehnt. Dem Bericht zufolge erhalte die Einigung aber neue Details, die sie für Großbritannien attraktiv mache. Welche genau, war zunächst unklar.

Das Brexit-Ministerium äußerte sich in einer Stellungnahme zurückhaltend: "Während wir weiterhin gute Fortschritte bei der Vereinbarung neuer Regelungen für Finanzdienstleistungen machen, gehen die Verhandlungen weiter und nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist."

Das britische Pfund legte nach Veröffentlichung des Berichts an Wert zu und stieg um 0,9 Prozent auf 1,2883 Dollar. In den vergangenen drei Wochen hatte die Währung wegen der Furcht vor einem ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU gut drei Prozent an Wert verloren. Experten zufolge dürfte es um mehr als sechs Prozent abstürzen, sollten beide Seiten keinen Deal erreichen.

Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Derzeit verhandelt das Land mit den übrigen Mitgliedsstaaten, wie die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen nach dem Austritt aussehen sollen. May erklärte vergangene Woche, der Brexit-Deal sei zu 95 Prozent geregelt. Größter Streitpunkt ist aber nach wie vor die künftige Grenze zwischen dem EU-Mitgliedsstaat Irland und der britischen Provinz Nordirland. Die EU will, dass Nordirland in der Zollunion bleibt, London ist dagegen, denn so würde faktisch eine Grenze zwischen Nordirland und dem restlichen Großbritannien entstehen.