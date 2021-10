Essay von Alexander Mühlauer, Manchester

Wer den Widrigkeiten des britischen Alltags in dieser Woche entkommen wollte, musste nach Manchester fahren. Dort, beim Parteitag der Tories, wurde ein Programm aufgeführt, das mit der Wirklichkeit im Land nicht viel zu tun hatte. Auf der Bühne stand ein Premierminister, der all das ausblendete, was seine Landsleute zurzeit umtreibt: kein Benzin an den Tankstellen, massiv steigende Gasrechnungen und leere Supermarktregale.