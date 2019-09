Der Countdown läuft. In 56 Tagen wird das Vereinigte Königreich möglicherweise die Europäische Union verlassen. Dann endet ein Kapitel, dass die Mitgliedstaaten seit der Ankündigung des Referendums durch den damaligen Premierminister David Cameron im Jahr 2013 im Atem hält und Unternehmen dies- und jenseits des Ärmelkanals jahrelange Unsicherheit beschert hat. Bis dato, denn was nach dem 31. Oktober passiert, ist weiterhin unklar.

Die Verhandlungsmisere und der mehrmalige Brexit-Aufschub haben der deutschen Wirtschaft bereits massiv geschadet. Betrugen die Exporte nach Großbritannien im Jahr 2015 noch 89 Milliarden Euro, sanken sie binnen drei Jahren um sieben Milliarden Euro. "Betrachtet man die Entwicklung deutscher Ausfuhren nach Großbritannien ab 2015, so sind pharmazeutische Produkte sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile am stärksten betroffen", sagt Berthold Busch, Senior Economist für Europäische Integration am Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Das heißt konkret: Minus 41 Prozent beträgt der Umsatzrückgang bei den Exporten für die Pharmabranche, minus 21 Prozent für die Autoindustrie. Da letztere knapp ein Viertel der Ausfuhren ausmachen, ist die Entwicklung besonders gravierend. Dies ist auch im starken Auto- und Zuliefererstandort Bayern spürbar. Gut 30 Prozent beträgt der Exporteinbruch bei Kraftfahrzeugen und deren Teilen zwischen 2015 und 2018.

Großbritannien lässt sich als Markt nicht so einfach ersetzen

Da die Zeichen auf einen ungeregelten Austritt weisen, stehen den Betrieben weitere finanziellen Belastungen in Milliardenhöhe ins Haus. "Großbritannien als Markt zu ersetzen, geht besonders für bayerische Unternehmen nicht so schnell. Schlimmstenfalls kommt es zu harten Umsatzrückgängen", sagt Joachim Linke, Referatsleiter Gründung, Finanzierung, der IHK München. Gerade für mittelständische Zulieferer ohne Erfahrung mit Lieferungen in Drittstaaten sei eine präzise Finanzplanung anzuraten. Noch bleibt Zeit, den Schaden zu minimieren. Zwar haben die Briten angekündigt, für zwölf Monaten nach einem ungeregelten Brexit für alle Produkte keine Zölle einzuheben, ausgenommen Fahrzeuge und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Doch ob es dabei bleibt, ist unklar. In der Folge gelten ohne Handelsdeal die WTO-Vorschriften.

Laut IW-Studie müssten deutsche Firmen Zölle von mehr als drei Milliarden Euro jährlich zahlen, mehr als die Hälfte davon die Autoindustrie. Unabhängig davon, ob Betriebe Waren über den Kanal exportieren, eine eigene Niederlassung in Großbritannien betreiben oder bisher keine Berührungspunkte mit dem Markt haben, muss die Liquiditätssicherung fortan verstärkt im Fokus stehen. Denn auch ohne direktes Geschäft könnten heimische Firmen über Kunden oder Lieferanten betroffen sein, indem Zahlungs- oder Lieferausfälle ihre Finanzen belasten.

Besonders für kapitalschwache mittelständische Unternehmen oder Kleinbetriebe können bilanzschonende Lösungen wie Factoring und Leasing Liquidität freisetzen. Für Exporteure, die mit Mehrausgaben für Zölle und Währungskosten doppelt belastet sind, erhöht sich die Komplexität deutlich. "Unternehmen mit Kundenbeziehungen in Großbritannien sollten sich gerade jetzt die Bonität und Liquidität ihrer Kunden anschauen, um bei Wackelkandidaten eventuell entsprechend vorzusorgen", sagt Holger Frank, Leiter des UniCredit International Center der HVB. Verkürzte Zahlungsziele, Anzahlungen und Garantien seien hier wirkungsvoll gegen den Super-GAU eines Totalausfalls, der die eigene Zahlungsfähigkeit bedrohen könnte.

Die etwa 2500 deutschen Niederlassungen in Großbritannien mussten in den vergangenen Jahren kräftig investieren, um sich auf den Brexit vorzubereiten. "Die Aufstockung der Warenlager und Anmietung neuer Flächen hatte besonders vor dem Märztermin relativ viel Liquidität gebunden und somit den Cashflow belastet. Mit Blick auf den Oktober sollten sich die Unternehmen rechtzeitig mit ausreichend Liquidität versorgen und sicherstellen, dass sie über genug freie Kreditlinien verfügen", so Frank. Stockt der Warenfluss infolge eines No-Deal-Brexit und können Firmen ihren Lieferverpflichtungen nicht zeitgerecht erfüllen, drohen hohe Schadenersatzforderungen. Dies könnte auch die Mutter in Deutschland unter Druck bringen. Die Wahl des künftigen Finanzierungsmodells ist daher wichtig. "Der harte Brexit bringt international tätigen Konzernen im Zahlungsverkehr und Cash-Management Veränderungen, da die britischen Tochtergesellschaften von den harmonisierten Finanzdienstleistungen ausgeschlossen sind", sagt Linke. Darum müssten die nötigen Finanzreserven genau kalkuliert werden und Bankbeziehungen am Ort auf den Prüfstand. Denn Experten erwarten steigende Kreditzinsen in Großbritannien. Häufigste kurzfristige Maßnahme zur Vorbereitung sind unternehmensinterne Darlehen aus Deutschland an die britische Gesellschaft. Das Masterkonto für das konzernweite Cash-Pooling sollte künftig unbedingt in Deutschland liegen. "Wir erwarten weiterhin ein relativ schwaches Pfund und anhaltende Volatilität in den kommenden Wochen und Monaten, insbesondere wenn es zu einem No-Deal-Brexit kommen sollte. In diesem Fall können wir uns sogar einen Fall des britischen Pfundes bis zur Parität vorstellen", sagt HVB-Experte Frank. Dagegen sollten sich Unternehmen mit viel Geschäft mit Großbritannien absichern.

Die Absicherung gegen das Währungsrisiko ist umso teurer, je größer die Schwankungen sind

Der Informationsbedarf seitens der Unternehmen sei ebenso spürbar wie eine erhöhte Nachfrage der Firmenkunden nach passenden Termingeschäften. Die Minimierung des Währungsrisiken hat freilich seinen Preis. Je höher das Schwankungsrisiko, desto teurer sind die Finanzderivate. Höhere Preise deutscher Waren, die den administrativen und finanziellen Aufwand berücksichtigen, werden das Großbritannien-Geschäft zudem belasten. Denn aufgrund der konjunkturellen Eintrübung auf der Insel wird die Inlandsnachfrage schwächeln. Es gilt, mit spitzem Bleistift zu rechnen, inwieweit sich das Engagement angesichts dieser Zusatzkosten überhaupt noch lohnt. Vor allem, da Standortverlagerungen bei Großkonzernen wie BMW und Nissan (Auto) sowie Rolls Royce (Turbinen) realistisch sind. Mittelständler könnten ihren Lieferbeziehungen zeitnah weitaus kostengünstiger im EU-Raum nachkommen.

"Die Branchen Automobil, Pharma und Maschinenbau haben traditionell enge britisch-deutsche Vorleistungsverflechtungen. Die Exporteinbußen deuten darauf hin, dass der Umbau der Wertschöpfungsketten bereits im Gange ist", sagt Busch. Der starke Investitionsrückgang am Ort ist ein weiterer Beleg dafür. "Gerade weil es keine Planungssicherheit gibt, rate ich den Unternehmen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie selbst im Griff haben", sagt Linke. Etwas Zeit bleibt dafür noch.