Der Handel kommt nicht zur Ruhe. Nach der Pleite des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof steht nun offenbar das Stuttgarter Traditionshaus Breuninger zum Verkauf. Die hinter der Breuninger Gruppe stehenden Eigentümerfamilien wollen sich nach einem Bericht der Wirtschaftswoche sowohl vom Handelsgeschäft als auch den zugehörigen Immobilien trennen. Die Nachricht kommt überraschend, gehört Breuninger doch zu den wenigen erfolgreichen Kaufhaus-Betreibern in Deutschland. Das Unternehmen selbst wollte sich zunächst nicht äußern. Man kommentiere grundsätzlich keine Gerüchte, hieß es dort. Das Unternehmen gilt als medienscheu.

Laut Wirtschaftswoche soll der Verkaufsprozess bereits im Juni eröffnet worden sein. Zur Disposition stehen demnach neben dem Handelsgeschäft auch die Immobilien, der Verkaufswert wird auf 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Die Liste der Interessenten umfasst dem Vernehmen nach mehr als 30 Namen. Neben Finanzinvestoren sollen dazu auch die spanische Warenhauskette El Corte Inglés und die französische Kette Galeries Lafayette gehören. Genannt wird außerdem die thailändische Central Group, die vor Kurzem das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe erworben hat.

Angeblich soll auch der Online-Händler Amazon Interesse angemeldet haben. Das klingt erst einmal ungewöhnlich, tatsächlich gehört Breuninger aber zu den wenigen stationären Händlern in Deutschland, die es geschafft haben, ein gut laufendes Onlinegeschäft aufzubauen. Einen wesentlichen Teil seines Umsatzes erzielt Breuninger im Netz.

Breuninger betreibt 13 Warenhäuser in Deutschland, unter anderem in Stuttgart, München und Düsseldorf. Erst vor wenigen Jahren übernahm das Unternehmen das Münchner Modehaus Konen. Inzwischen ist bekannt, dass der Standort in Reutlingen bis zum Jahresende geschlossen werden soll. Breuninger begründete den Schritt mit rückläufigen Umsatzzahlen.

Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe dem Bericht zufolge rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt nach eigenen Angaben 6500 Mitarbeiter. Die Gewerkschaft Verdi geht davon aus, dass die Arbeitsplätze erst einmal sicher sind.