Brenntag-Zentrale in Essen: Aktivistische Investoren wollen den Dax-Konzern zerschlagen.

Von Björn Finke, Brüssel

Es war in diesem Jahr eine der dramatischsten Hauptversammlungen eines Dax-Konzerns. Und nun beginnt in diesem Drama ein neuer Akt: Am Donnerstag verkündete der weltweit größte Chemikalienhändler Brenntag, dass seine beiden Sparten künftig unabhängiger und eigenständiger auftreten werden. Auch die Abspaltung einer Sparte ist auf mittlere Sicht nicht ausgeschlossen. Das Management der Essener Firma prüft unterschiedliche Ansätze und werde die "Schlussfolgerungen zu den strategischen Optionen" im Spätherbst bekannt geben, sagte Finanzvorständin Kristin Neumann.