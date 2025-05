Von Angelika Slavik, München

Braunschweig schafft es nicht alle Tage in den Fokus der Weltöffentlichkeit. An diesem Dienstagmorgen aber ist das anders – am örtlichen Landgericht werden die Urteile gegen vier ehemalige VW-Spitzenmanager gefällt. Sie waren angeklagt, weil die Staatsanwaltschaft sie zu den maßgeblich Verantwortlichen im VW-Dieselskandal zählt. Am Ende stehen vier Schuldsprüche: Zwei der Angeklagten werden zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt.