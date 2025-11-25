Zum Hauptinhalt springen

Wirtschaft und AfDWo verläuft die Brandmauer?

Lesezeit: 5 Min.

Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, ist der Meinung, die „Dämonisierung der AfD“ sei gescheitert.
Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, ist der Meinung, die „Dämonisierung der AfD“ sei gescheitert. (Foto: Florian Gaertner/IMAGO/photothek)

Der Verband der Familienunternehmen hat eine Debatte ausgelöst, wie mit der AfD umzugehen ist. Eine Umfrage der SZ bei Firmen ergibt ein ziemlich klares Bild.

Von Tobias Bug, Kerstin Bund, Elisabeth Dostert, Meike Schreiber und Paulina Würminghausen

Marie-Christine Ostermann scheint nach dem Sturm, den sie ausgelöst hat, erst einmal abgetaucht zu sein. Interviews will sie nicht geben. Dabei wird aus dem Sturm gerade ein Orkan.

