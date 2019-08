Artikel per E-Mail versenden

Nachhaltig zu gärtnern, hat auch eine historische Komponente: Botanische Gärten stehen seit ihrer Entstehung im 16. Jahrhundert für den Erhalt diverser Arten, ihre Besitzer dokumentieren und pflegen bestehende Sammlungen, forschen an den Pflanzen. Mehr als 90 botanische Gärten gibt es in Deutschland, einer davon ist Teil der Herrenhäuser Gärten in Hannover.