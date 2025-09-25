Schon vergangenes Jahr hat Bosch hierzulande 4500 Stellen abgebaut. In den nächsten Jahren sollen weitere 13 000 Jobs in der Autosparte wegfallen.

Von Tobias Bug, Stuttgart

Der Stellenabbau bei Bosch wird noch größer als bisher geplant. 13 000 weitere Jobs sollen bis Ende 2030 in der Mobilitätssparte an deutschen Standorten wegfallen. Schon Mitte September hatte Arbeitsdirektor Stefan Grosch in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung angekündigt, dass der Konzern 2,5 Milliarden Euro einsparen müsse.