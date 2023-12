Der größte Automobilzulieferer der Welt, Bosch, will im kommenden Jahr an zwei Standorten im Raum Stuttgart Personal abbauen. 1500 Stellen sollen in Stuttgart-Feuerbach und im Werk in Schwieberdingen eingespart werden. Zuerst hatte die Branchenzeitschrift Automobilwoche darüber berichtet. "Wir haben mit deutlich größeren Herausforderungen zu kämpfen als noch zu Jahresbeginn erwartet", begründet eine Konzernsprecherin den Schritt. Wegen der schlechten Auftragslage komme man um Personaleinsparungen nicht herum. Die Wende zur Elektromobilität in der Automobilindustrie erfordere "hohe Vorleistungen", insgesamt würden für die Elektromobilität weniger Mitarbeiter gebraucht. Verschlimmernd hinzu kommen der Sprecherin zufolge die schwächelnde Weltwirtschaft, die anhaltende Inflation und die gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe.

Am traditionsreichen, mehr als 100 Jahre alten Standort Stuttgart-Feuerbach beschäftigt Bosch derzeit etwa 15 000 Mitarbeiter in technischen und kaufmännischen Berufen, im Supply-Chain-Management und im IT-Bereich. Im Schwieberdinger Werk arbeiten 6300 Angestellte vor allem an der Entwicklung von Benzin- und Diesel-Antrieben. Ende 2025 sollen hier rund acht Prozent weniger Menschen beschäftigt sein. Die Personalkürzungen haben auch damit zu tun, dass in der Europäischen Union von 2035 an keine Verbrennermotoren mehr zugelassen werden dürfen. Bosch braucht deswegen in den kommenden Jahren deutlich weniger Ingenieure, die auf Dieselautos und Benziner spezialisiert sind, und sucht gleichzeitig nach Fachkräften mit Softwarekompetenz, um seine Antriebskomponenten zu elektrifizieren und zu digitalisieren.

Betriebsbedingte Kündigungen erst im Sommer ausgeschlossen

Erst im Sommer hatte Bosch mit seinen Arbeitnehmervertretern eine "Zukunftsvereinbarung" geschlossen und betriebsbedingte Kündigungen für die rund 80 000 Beschäftigten der Zuliefersparte in Deutschland bis Ende 2027 ausgeschlossen. Dazu stehe man weiterhin, sagt die Bosch-Sprecherin, der Stellenabbau solle "sozialverträglich" ablaufen. Die Mitarbeiter, deren Stellen wegfallen, möchte Bosch intern in andere Konzernbereiche vermitteln, auf "freiwillige Aufhebungsvereinbarungen" setzen oder sie in den Vorruhestand schicken. Derzeit laufen die Gespräche mit dem Betriebsrat darüber, wie der Personalabbau genau ablaufen soll. Barbara Resch, Tarifsekretärin der IG Metall Baden-Württemberg, reagierte besorgt auf die Ankündigung von Bosch. Ihre Gewerkschaft sei "fest entschlossen, alle Möglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitsplatzverlusten auszuschöpfen".

Es ist einigermaßen überraschend, dass Bosch ankündigt, Personal einsparen zu müssen, noch dazu in seiner größten und profitabelsten Sparte Mobilität, in der der Konzern im vergangenen Jahr fast 53 Milliarden Euro Umsatz gemacht hatte. Noch vor knapp drei Monaten, während der Internationalen Automobilausstellung IAA in München, hatte Geschäftsführer Stefan Hartung für die Kernsparte ein Umsatzwachstum von gut zehn Prozent für 2023 angekündigt. Insbesondere bei der Elektromobilität hatte sich Bosch auf einem guten Weg gesehen, die bis 2026 angepeilten sechs Milliarden Euro Umsatz zu erreichen. Mittlerweile scheint der Optimismus verflogen zu sein.