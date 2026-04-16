Es ist wieder einer dieser Tage. Bosch-Chef Stefan Hartung muss schlechte Neuigkeiten verkünden. Besonders schlechte sogar. Der Umsatz ist nur minimal gestiegen, nach Steuern stand für 2025 sogar ein Minus von 400 Millionen Euro in den Büchern. Das gab es zuletzt 2009. In manchen Ländern läuft es gut, doch vor allem in Deutschland verdient Bosch schon länger kein Geld mehr. Ausgerechnet im Heimatmarkt brennt die Hütte. Man könnte meinen, da bleibt wenig Raum für Zuversicht. Oder doch?
Bosch-Chef Stefan Hartung400 Millionen Verlust – und der Chef ist gut drauf
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Bosch stand für sichere Arbeit und Wohlstand, baut jetzt aber so viele Stellen ab wie noch nie. Nun meldet das Unternehmen sogar ein Minus. Trotzdem hat der Chef gute Laune. Warum nur?
Von Tobias Bug und Christina Kunkel, Stuttgart
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