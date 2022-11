Interview von Bastian Brinkmann, Max Hägler und Christina Kunkel, Stuttgart

Stefan Hartung, 56, ist für Bosch eine ziemliche Revolution. Zum einen ist der gebürtige Dortmunder der erste Nicht-Schwabe an der Spitze des Unternehmens mit 400 000 Mitarbeitern. Zweitens ist er zwar Maschinenbauer, aber doch eher robuster Heimwerker als schwäbischer Tüftler: Bilder aufhängen, das verschaffe ihm ein Erfolgsgefühl, gesteht Hartung. Das anschließende Lachen ist - drittens - eine sonst selten zu vernehmende Gefühlsregung hier in der Bosch-Zentrale in Stuttgart. Aber wohl hilfreich in diesen Zeiten.